Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что целью операции против Ирана стала «защита союзников».
Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
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Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в случае ответных действий со стороны Тегерана на американские удары Вашингтон применит силу, которая значительно превзойдет уже использованные средства. Об этом он сообщил на пресс-конференции 22 июня.
«Любая ответная атака Ирана на США встретит силу, значительно превышающую ту, что вы видели сегодня ночью», — подчеркнул Хегсет, комментируя действия американских вооруженных сил.
По его словам, операция против Ирана готовилась в условиях строгой секретности, а ее основной целью, как отметил глава Пентагона, стала «защита союзников».
Президент США Дональд Трамп 22 июня заявил об успешных ударах Вооруженных сил США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило повышения уровня радиации за пределами этих объектов.
Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране.
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