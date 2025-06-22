Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 36 0

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что целью операции против Ирана стала «защита союзников».

Пентагон предупредил Иран о возможных последствиях ответных ракетных ударов

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в случае ответных действий со стороны Тегерана на американские удары Вашингтон применит силу, которая значительно превзойдет уже использованные средства. Об этом он сообщил на пресс-конференции 22 июня.

«Любая ответная атака Ирана на США встретит силу, значительно превышающую ту, что вы видели сегодня ночью», — подчеркнул Хегсет, комментируя действия американских вооруженных сил.

По его словам, операция против Ирана готовилась в условиях строгой секретности, а ее основной целью, как отметил глава Пентагона, стала «защита союзников».

Президент США Дональд Трамп 22 июня заявил об успешных ударах Вооруженных сил США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило повышения уровня радиации за пределами этих объектов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ осудили атаки США по ядерным объектам в Иране.

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