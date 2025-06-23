«Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 51 0

«Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Тульского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь по цели наводился и корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата, камера которого зафиксировала точное попадание и последующее уничтожение объекта. Первый выстрел был использован для корректировки, второй — поразил цель с высокой точностью, уничтожив вражеское оружие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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