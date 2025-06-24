Ормузский фактор: угроза блокады канала вызывает рост цен на нефть

Котировки отреагировали на геополитическую нестабильность.

Бомбардировки на Ближнем Востоке уже оказывают серьезное влияние на мировую экономику.

Иран еще даже не принял решения о том, будет ли он перекрывать Ормузский пролив, а цены на нефть уже скачут. Ведь остановить все судоходство Тегерану очень просто, в самом узком месте пролив около 50 километров, проскочить незамеченным не получится.

Свою роль сыграло и последнее происшествие в Суэцком канале. Там село на мель очередное судно, а это, естественно, сказывается на пропускной способности.

Таким образом, цена нефти российской марки Brent сегодня впервые за последние годы достигла отметки в 80 долларов за баррель. А в случае наихудшего развития событий эксперты считают, что цена вполне может достичь и двухсот долларов. Но есть и другой аспект боевых действий на территории Ирана. Эта страна играет важную роль в так называемом «Новом Шелковом пути», и если его прерывать, пострадают торговые отношения с Россией и Китаем. В США об этом стараются громко не говорить, но разрушительный эффект для их главных соперников — Москвы и Пекина — очевиден.

Причем в первую очередь пострадает именно Китай, который так торопился наладить с Тегераном даже железнодорожное сообщение. Сейчас 90% иранского экспорта — это именно нефтепродукты, которые идут по железнодорожной ветке вдали от любых американских военных объектов.