Ормузский фактор: угроза блокады канала вызывает рост цен на нефть
Эскалация конфликта с Ираном вызывает рост цен на нефть
Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Army Office; 5-tv.ru
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Котировки отреагировали на геополитическую нестабильность.
Бомбардировки на Ближнем Востоке уже оказывают серьезное влияние на мировую экономику.
Иран еще даже не принял решения о том, будет ли он перекрывать Ормузский пролив, а цены на нефть уже скачут. Ведь остановить все судоходство Тегерану очень просто, в самом узком месте пролив около 50 километров, проскочить незамеченным не получится.
Свою роль сыграло и последнее происшествие в Суэцком канале. Там село на мель очередное судно, а это, естественно, сказывается на пропускной способности.
Таким образом, цена нефти российской марки Brent сегодня впервые за последние годы достигла отметки в 80 долларов за баррель. А в случае наихудшего развития событий эксперты считают, что цена вполне может достичь и двухсот долларов. Но есть и другой аспект боевых действий на территории Ирана. Эта страна играет важную роль в так называемом «Новом Шелковом пути», и если его прерывать, пострадают торговые отношения с Россией и Китаем. В США об этом стараются громко не говорить, но разрушительный эффект для их главных соперников — Москвы и Пекина — очевиден.
Причем в первую очередь пострадает именно Китай, который так торопился наладить с Тегераном даже железнодорожное сообщение. Сейчас 90% иранского экспорта — это именно нефтепродукты, которые идут по железнодорожной ветке вдали от любых американских военных объектов.
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