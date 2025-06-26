Уиткофф: случай Ирана и Израиля поможет завершить конфликт на Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Власти США надеются, что Москва и Киев учтут пример Ближнего Востока и проявят интерес к мирному диалогу,

Уиткофф: случай Ирана и Израиля поможет завершить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Белый дом полагает, что случай Ирана и Израиля сумеет подействовать на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф для телеканала CNBC.

«Думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину», — сказал политик.

К тому же он подчеркнул, что Вашингтон надеется на понимание участниками конфликта ситуации с Ближним Востоком и их желание «стать частью мирного процесса». Помимо этого, Уиткофф добавил, что вместе с завершением противостояния Ирана и Израиля власти США ожидают «хороших событий» и в украинском направлении.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отзывался об урегулировании украинского конфликта как о более сложной задаче, чем он считал изначально. По большей части причиной проблем оказался лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп рассказал, что глава России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине.

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