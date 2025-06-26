Уиткофф: случай Ирана и Израиля поможет завершить конфликт на Украине
Власти США надеются, что Москва и Киев учтут пример Ближнего Востока и проявят интерес к мирному диалогу,
Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar
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Белый дом полагает, что случай Ирана и Израиля сумеет подействовать на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф для телеканала CNBC.
«Думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину», — сказал политик.
К тому же он подчеркнул, что Вашингтон надеется на понимание участниками конфликта ситуации с Ближним Востоком и их желание «стать частью мирного процесса». Помимо этого, Уиткофф добавил, что вместе с завершением противостояния Ирана и Израиля власти США ожидают «хороших событий» и в украинском направлении.
До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отзывался об урегулировании украинского конфликта как о более сложной задаче, чем он считал изначально. По большей части причиной проблем оказался лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп рассказал, что глава России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине.
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