Российская авиация громит боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 55 0

Российская авиация громит боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Экипажи армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно провели операцию по нанесению ракетных ударов по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В операции была задействована ударная группа, в состав которой вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор», ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», а также многоцелевой вертолет Ми-8.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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