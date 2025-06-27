Российская авиация громит боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российская авиация громит боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Экипажи армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно провели операцию по нанесению ракетных ударов по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В операции была задействована ударная группа, в состав которой вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор», ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», а также многоцелевой вертолет Ми-8.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 26 июн
- ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 июн
- Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июн
- Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июн
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 июн
- Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июн
- «Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июн
- Противник на грани краха: ВС РФ практически взяли под контроль Юнаковку
- 21 июн
- «Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025
Читайте также
88%
Нашли ошибку?