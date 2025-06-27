Силы ПВО России за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Украина попыталась атаковать шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено в Ростовскую область — 19 дронов. Над Волгоградской областью было сбито 13 БПЛА, а над Республикой Крым перехватили четыре беспилотника. По одному дрону уничтожили в Белгородской, Брянской и Самарской областях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пострадавший журналист из КНР рассказал подробности атаки дрона ВСУ.