Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Ураган»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Хватило одного выстрела, снаряд точно поразил цель.

Военнослужащие расчета системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» с первого выстрела уничтожили командный пункт противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные о скоплении сил ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника.

Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 км с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников. Снаряд поразил цель с первого выстрела, что свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки.

Последующий мониторинг с помощью БПЛА подтвердил полное уничтожение объекта вместе с находившимся в нем личным составом противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
28 июн
Путин: вся Россия гордится молодыми участниками спецоперации
27 июн
Российская авиация громит боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июн
«Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 июн
Противник на грани краха: ВС РФ практически взяли под контроль Юнаковку
21 июн
«Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.47
0.26 92.28
0.62
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

7:50
Павел Воля трогательно поздравил Утяшеву с юбилеем: «Спасибо тебе за каждый миг»
7:48
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех знаков
7:30
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
На парашюте без сознания: прокуратура ищет владельцев курортного аттракциона
7:00
Маленькие фантазеры: почему врут дошкольники
6:50
«Несуществующий план»: Зурабишвили призвала продолжать протесты в Грузии

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Маленькие фантазеры: почему врут дошкольники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025