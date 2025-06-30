Хватило одного выстрела, снаряд точно поразил цель.

Военнослужащие расчета системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» с первого выстрела уничтожили командный пункт противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные о скоплении сил ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника.

Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 км с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников. Снаряд поразил цель с первого выстрела, что свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки.

Последующий мониторинг с помощью БПЛА подтвердил полное уничтожение объекта вместе с находившимся в нем личным составом противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.