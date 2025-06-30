Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Ураган»
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Хватило одного выстрела, снаряд точно поразил цель.
Военнослужащие расчета системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» с первого выстрела уничтожили командный пункт противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив разведданные о скоплении сил ВСУ, артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию. Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивным снарядом, с первого выстрела уничтожив здание, где было выявлено скопление личного состава противника.
Стрельба артиллеристами велась на дистанции более 30 км с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников. Снаряд поразил цель с первого выстрела, что свидетельствует о высочайшей квалификации артиллеристов и безупречной работе разведки.
Последующий мониторинг с помощью БПЛА подтвердил полное уничтожение объекта вместе с находившимся в нем личным составом противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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