Расчеты FPV-дронов ВС РФ ударили по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Опубликованы кадры атаки российских FPV-дронов

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Уничтожены танк, бронетранспортер и 82-мм миномет.

Расчеты FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО уничтожили танк, бронетранспортер, 82-мм миномет и живую силу боевиков ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Проследовав к точке старта под прикрытием группы воздушного наблюдения, операторы снарядили беспилотные летательные аппараты кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами и отправили их в район разведанных целей. Преодолев эшелонированное радиоэлектронное заграждение противника, точными ударами военнослужащие поразили все выявленные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
1 июл
Financial Times: ВСУ терпит нехватку кадров
1 июл
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил самоходку боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 июн
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 июн
Путин: вся Россия гордится молодыми участниками спецоперации
27 июн
Российская авиация громит боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июн
Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:50
Экзотический отдых: россияне массово выбирают туристические направления в Африку
7:30
Расчеты FPV-дронов ВС РФ ударили по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В Забайкалье ликвидировали лесные пожары на площади 250 тысяч гектаров
7:00
Гнезда беспилотников ВСУ: как ВС РФ уничтожают боевиков-операторов БПЛА
6:45
«Тимур — веселый и добрый»: Надежда Сысоева о романе с Батрутдиновым
6:30
«Звезда номер один»: певица Овсянникова о планах выхода на международную арену

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025