Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне промозглого лета

Погода в этом году не радует россиян.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что зима в 2025 году может наступить быстрее на фоне холодного лета. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.
«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — отметил российский лидер.
Северный завоз — это процесс доставки продуктов питания, лекарств и топлива в труднодоступные населенные пункты и регионы России, которые зимой на несколько месяцев оказываются отрезанными от основных транспортных путей.
Июнь действительно выдался в Центральном регионе довольно «осенним». Но синоптики уверяют — на смену холоду вновь придет тепло. По словам руководителя прогностического центра Александра Шувалова, теплая и сухая погода вернется в Москву и Подмосковье 2 июля.
- 2 июл
- Апатия и сонливость: психолог рассказала о состоянии россиян во время дождя
- 1 июл
- Солнечный удар: на Европу обрушилась аномальная жара
- 1 июл
- Выше 45 градусов: аномальная жара в Европе скоро достигнет своего пика
- 30 июн
- Психолог рассказала, как развеять «осеннюю» тоску, когда на дворе июнь
- 30 июн
- Будет ли лето? Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву
- 30 июн
- В Якутию вернулась зима
- 30 июн
- Похолодание и осадки: что принес в Москву циклон «Корнелиус»
- 29 июн
- В Москве 29 июня ожидается облачность и дождь
- 28 июн
- Жаре быть: когда в Центральную Россию вернется лето
- 28 июн
- Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник
Читайте также
94%
Нашли ошибку?