«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка
В Курске открылась передвижная выставка «Родина в сердце героя»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На экспозиции представлены 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России.
В Курске в концертно-творческом центре «Звездный» состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Родина в сердце героя». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Организатором экспозиции выступила депутат Государственной думы Екатерина Харченко. А ее куратором стала художница Мария Барановская.
«Мы (с Марией Барановской. — Прим. ред.) не просто думаем в одну сторону, а и делаем в одну сторону. Приближаем победу, воспитываем подрастающее поколение, настоящих патриотов своего Отечества. Я пригласила ее к курскому пограничью, чтобы написать портреты ветеранов СВО, которые освобождали эту землю. Для нас, для курян, важно сохранить историческую правду о событиях августа 24-го и передать ее следующему поколению», — поделилась Харченко.
На выставке представлено 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России. В своих произведениях искусства художники изобразили участников специальной военной операции (СВО), которые героически защищали и защищают нашу страну на фронте. Среди экспонатов находятся портреты и скульптуры, выполненные в разных техниках.
«Мы решили, что выставка, иллюстрирующая образы и характеры героев, которые сейчас совершают подвиги, будет актуальной и полезной как подрастающему поколению, так и всем нам. Поскольку искусство вовсе времена объединяло людей», — поделилась Барановская.
Работы, по словам участников проекта, писались с натуры. В числе картин находятся и портреты местных героев Юрия Щеголева и Андрея Переяслова, которые победили в региональном конкурсе «Курск. Герои!»
Выставка уже успела побывать в разных уголках России. Курск не станет последним городом в путешествии экспозиции по стране. После 13 июля она отправится в Белгород, где коллекция пополнится новыми работами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя».
- 3 июл
- В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков
- 30 июн
- В детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя»
- 26 июн
- «Все равно стреляют»: пострадавший журналист из КНР рассказал подробности атаки дрона ВСУ
- 26 июн
- Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение
- 26 июн
- Журналист из Китая ранен в Курской области при ударе ВСУ
- 23 июн
- В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров
- 20 июн
- Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера
- 19 июн
- Судьба неизвестна: Хинштейн раскрыл число без вести пропавших в Курской области
- 17 июн
- Появились кадры обстрела ВСУ жилых домов в Курской области
- 16 июн
- ВСУ заминировали детский самокат в Курской области
88%
Нашли ошибку?