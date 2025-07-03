«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 22 0

В Курске открылась передвижная выставка «Родина в сердце героя»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

На экспозиции представлены 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России.

В Курске в концертно-творческом центре «Звездный» состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Родина в сердце героя». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Организатором экспозиции выступила депутат Государственной думы Екатерина Харченко. А ее куратором стала художница Мария Барановская.

«Мы (с Марией Барановской. — Прим. ред.) не просто думаем в одну сторону, а и делаем в одну сторону. Приближаем победу, воспитываем подрастающее поколение, настоящих патриотов своего Отечества. Я пригласила ее к курскому пограничью, чтобы написать портреты ветеранов СВО, которые освобождали эту землю. Для нас, для курян, важно сохранить историческую правду о событиях августа 24-го и передать ее следующему поколению», — поделилась Харченко.

На выставке представлено 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России. В своих произведениях искусства художники изобразили участников специальной военной операции (СВО), которые героически защищали и защищают нашу страну на фронте. Среди экспонатов находятся портреты и скульптуры, выполненные в разных техниках.

«Мы решили, что выставка, иллюстрирующая образы и характеры героев, которые сейчас совершают подвиги, будет актуальной и полезной как подрастающему поколению, так и всем нам. Поскольку искусство вовсе времена объединяло людей», — поделилась Барановская.

Работы, по словам участников проекта, писались с натуры. В числе картин находятся и портреты местных героев Юрия Щеголева и Андрея Переяслова, которые победили в региональном конкурсе «Курск. Герои!»

Выставка уже успела побывать в разных уголках России. Курск не станет последним городом в путешествии экспозиции по стране. После 13 июля она отправится в Белгород, где коллекция пополнится новыми работами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя».

Тема:
Курская область
3 июл
В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков
30 июн
В детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя»
26 июн
«Все равно стреляют»: пострадавший журналист из КНР рассказал подробности атаки дрона ВСУ
26 июн
Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение
26 июн
Журналист из Китая ранен в Курской области при ударе ВСУ
23 июн
В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров
20 июн
Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера
19 июн
Судьба неизвестна: Хинштейн раскрыл число без вести пропавших в Курской области
17 июн
Появились кадры обстрела ВСУ жилых домов в Курской области
16 июн
ВСУ заминировали детский самокат в Курской области
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
«Пьяным в прорубь не полезу»: Владимир Пресняков о глупых поступках в молодости
17:59
Трансляцию «Алых парусов — 2025» посмотрели более десяти миллионов человек
17:45
«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка
17:44
У берегов Колумбии обнаружили беспилотную субмарину для перевозки наркотиков
17:31
Путин: нужно сохранить темпы строительства и реконструкции аэропортов
17:25
Депутат Верховной рады обвинил США в нападении на Украину

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
В России перестанут пускать на пляжи отдыхающих с собаками
«Вику можно только пожалеть»: в чем подписчики заподозрили Антона Макарского
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025