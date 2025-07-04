Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил склад с боеприпасами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 89 0

Опубликованы кадры атаки РСЗО «Торнадо-С»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Контроль поражения цели осуществлялся с помощью беспилотников.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил склад с боеприпасами и вооружением боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка выявила скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ, предназначенных для снабжения своих сил. Полученная информация была оперативно передана на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона.

Получив целеуказания, расчет РСЗО «Торнадо-С» оперативно прибыл в район боевого применения. Военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп по скоплению противника 300-мм реактивными снарядами.

Контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив боевую машину от возможного ответного удара противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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