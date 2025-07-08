Слаженность действий разведчиков и артиллеристов обеспечивают преимущество российских войск на ключевых направлениях.

Высокоточная координация между подразделениями беспилотной разведки и артиллерией группировки войск «Днепр» позволила уничтожить замаскированную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики 42-й гвардейской мотострелковой дивизии при помощи дронов выявили вражеский расчет беспилотных летательных аппаратов, укрывшийся в блиндаже. Благодаря точному наведению и корректировке удара с воздуха цель была поражена с первого залпа. Удар был нанесен 122-мм гаубицой Д-30.

Слаженность действий разведчиков и артиллеристов, а также постоянное совершенствование тактики применения беспилотников, значительно повышают эффективность боевой работы и обеспечивают преимущество российских войск на ключевых направлениях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.