ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 118 0

ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Слаженность действий разведчиков и артиллеристов обеспечивают преимущество российских войск на ключевых направлениях.

Высокоточная координация между подразделениями беспилотной разведки и артиллерией группировки войск «Днепр» позволила уничтожить замаскированную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики 42-й гвардейской мотострелковой дивизии при помощи дронов выявили вражеский расчет беспилотных летательных аппаратов, укрывшийся в блиндаже. Благодаря точному наведению и корректировке удара с воздуха цель была поражена с первого залпа. Удар был нанесен 122-мм гаубицой Д-30.

Слаженность действий разведчиков и артиллеристов, а также постоянное совершенствование тактики применения беспилотников, значительно повышают эффективность боевой работы и обеспечивают преимущество российских войск на ключевых направлениях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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