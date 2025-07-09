Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Град»
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Слаженные действия артиллеристов и подразделений аэроразведки обеспечивают успешное выполнение боевых задач.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цель была обнаружена с помощью операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые передали артиллеристам точные координаты. Наведение и корректировка огня осуществлялись в режиме реального времени при помощи дронов. Огневое поражение противника осуществлялось 122-мм реактивными снарядами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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