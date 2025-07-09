Глоток воздуха: что делать при нехватке кислорода в жару

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 30 0

Станислав Отставнов рекомендовал пить в жару воду

Как измерить уровень кислорода в воздухе и что делать при его недостатке в жару

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Именно из-за нехватки кислорода человеку может стать плохо в жару.

В Москве и ряде регионов установилась аномально жаркая и влажная погода, при которой не только растет температура, но и снижается содержание кислорода в воздухе.

Станислав Отставнов, доцент МФТИ и руководитель магистерской программы по прикладному анализу данных в медицине рассказал aif.ru, что определить концентрацию кислорода можно разными способами. Для этого используют электрохимические газоанализаторы, которые фиксируют уровень кислорода по создающемуся электрическому току, а также спектроскопические методы, применяемые при наблюдении за атмосферой.

Как отмечает эксперт, существуют оптимальные показатели содержания кислорода, при отклонении от которых самочувствие человека может ухудшаться.

В условиях жары организм активно теряет влагу через потоотделение, что делает кровь более густой и затрудняет поступление кислорода к органам и тканям. Чтобы избежать дискомфорта, специалист советует пить воду комнатной температуры небольшими глотками каждые полчаса, а также по возможности не выходить на улицу в самый зной — с полудня до 16 часов.

При ощущении нехватки воздуха важно сохранять спокойствие, обеспечить себе прохладу и тень, пользоваться вентиляторами, кондиционерами или увлажнителями.

Холодных напитков в такие моменты лучше избегать, так как они могут спровоцировать спазмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал от каких продуктов стоит отказаться в жару.

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