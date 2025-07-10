Жареное солнце больших городов: Россию ждут четыре температурных рекорда
В четырех городах РФ ожидают очередные температурные рекорды
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
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В Москве сейчас жарче, чем в Сахаре.
Серию температурных рекордов сегодня ждут сразу в четырех городах страны. В Москве до +35, и это жарче, чем сейчас в Сахаре.
Ночи тоже больше похожи на египетские. Минувшая стала самой теплой с начала года. В столице действует оранжевый уровень погодной опасности.
Пик жары придется на пятницу, когда прогнозируют до +36 градусов. В эпицентре зноя — Ростов-на-Дону, Луганск и Калуга.
А вот в Петербурге сегодня дожди и до +16. Но к выходным ситуация изменится, и температура в Северной столице подскочит сразу на десять градусов.
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