На предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ начался пожар
В Курской области в результате атаки дрона ВСУ загорелось промышленное здание
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Пострадавших, по предварительным данным, нет.
После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар на производственном предприятии в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО „Псельское“ в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника», — заявил чиновник.
Пострадавших в ходе атаки, по предварительным данным, нет.
Хинштейн сообщал 10 июля о еще одной атаке ВСУ по Курску. Удар, по его словам, пришелся по частному сектору. Глава Курской области отметил, что погиб один мужчина. В результате удара в соседних частных и одном многоквартирном домах выбило окна.
Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три человека, в числе которых полуторагодовалый ребенок, получили травмы при атаке беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на поселок Борисовка в Белгородской области.
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