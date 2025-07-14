«Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал выступление Бузовой
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская звезда стала ведущей мероприятия в соседней Республике Беларусь.
Музыкальному критику Сергею Соседову не понравилась работа телеведущей Ольги Бузовой на «Славянском базаре», который в 34-й раз проходит в Белоруссии. Об этом сообщает URA.RU.
Как пишет издание, на фестивале Бузова была нарасхват. Звезда умудрялась даже вести конкурсы между своими зажигательными выступлениями. За всем этим с невозмутимым выражением лица наблюдал Соседов. Однако после выяснилось, что критику, мягко говоря, не пришлось по вкусу такое «шоу».
«Я головой ударился сильно: мне неинтересно это все», — сказал Сергей, показывая на Бузову, которая в тот момент находилась на сцене.
При этом Соседов добавил, что хочет покинуть данное мероприятие.
«Я практически даже не слышу, что происходит. Неинтересно совсем: я уйду сейчас. Концерт молодых артистов — участников конкурса молодых исполнителей был интересней гораздо. А это муть какая-то просто», — сказал критик.
Еще Соседов подчеркнул, что подобное может понравиться только извращенцам. Этими словами он прокомментировал работу Бузовой в качестве ведущей.
«Это не ведение, это так… Бытовой разговор с публикой», — сказал Соседов.
При этом Сергей отметил, что публика с теплотой приняла российскую звезду, и он даже понимает почему. Главная причина — благожелательный зритель, а не талант звезды.
Ранее 5-tv.ru писал, что в фестивале «Славянском базаре» принял участие певец Стас Михайлов, который перед выходом на сцену рассказал о своих пороках.
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