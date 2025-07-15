Инструкция по спасению: как уберечься от удара молнии возле водоема

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Спасатель Щетинин: находиться в воде во время грозы очень опасно

Инструкция по спасению: как уберечься от удара молнии возле водоема

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Эксперт рассказал, что делать и куда идти во время грозы.

Во время грозы находиться в воде крайне опасно — необходимо немедленно покинуть водоем и найти безопасное укрытие. Если вы оказались на открытой местности, то нужно найти небольшой овраг, чтобы спрятаться там. Об этом в интервью aif.ru рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Находиться в воде чрезвычайно опасно. Поэтому нужно выйти, спрятаться, убрать все металлические предметы. Если негде прятаться, если вы в открытом поле, то нужно выбрать балочку (овраг — Прим. ред.) небольшую, и все предметы, в том числе зонтик, телефон, все, что связано с металлом, подальше от себя убрать. Сесть, ноги вместе, голову накрыть. И ждать, пока пройдет гроза», — объяснил спасатель.

Эксперт отметил, что трагедия на пляже под Тулой, где молния убила троих отдыхающих в реке, могла бы быть предотвращена, если бы люди своевременно покинули воду.

По предварительным данным, трое погибших находились в воде в момент удара молнии, еще несколько человек получили травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молнии стерли с лица земли жилые дома.

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