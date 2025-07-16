Пострадавший после атаки БПЛА боевиков ВСУ в Воронеже мужчина скончался

Мужчина, который получил тяжелое ранение головы в результате атаки дрона украинских боевиков в Воронеже, скончался, находясь в коме. Об этом стало известно 16 июля из заявления губернатора региона Александра Гусева.

«Воронежская область понесла потери от террористической атаки киевского режима. К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что еще двое пациентов пришли в себя, но их состояние остается тяжелым. По словам губернатора, есть признаки улучшения.

Во вторник Гусев заявил, что число людей, пострадавших в результате ночного удара по Воронежской области со стороны Украины, увеличилось. Он подчеркнул, что среди пострадавших есть четверо несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Воронежской области. По словам мэра Воронежа Сергея Петрина, в результате нападения пострадали более ста квартир, семь жилых домов и одно хозяйственное здание. Также были повреждены четырнадцать транспортных средств.

По состоянию на вечер 15 июля, количество людей, пострадавших в результате атаки, возросло до 27 человек. В связи с этими событиями Следственный комитет Российской Федерации начал расследование уголовных дел по фактам террористических актов.