У Ольги Бузовой случилось горе: «Плачу каждую секунду»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

У Ольги Бузовой заболела собака

У Ольги Бузовой случилось горе: «Плачу каждую секунду, пока еду в стационар»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Певица вышла на связь с плохими новостями.

У певицы Ольги Бузовой случилось горе — заболела ее собака по кличке Ева. Своими переживаниями она поделилась с подписчиками в личном блоге в соцсетях.

По словам артистки, она не может думать больше ни о чем, кроме как о спасении любимого питомца. Именно по этой причине Бузова стала реже появляться в соцсетях.

Недавно певица вновь вышла на связь и написала пост. Но новости были печальными — ее собачке лучше не становится.

«Я не прошу меня жалеть. Просто крик души. Я плачу каждую секунду, как только перестаю что-то делать. Плачу утром, ночью, сейчас, пока еду в стационар… Плачу от бессилия, от боли, мне так жалко мою девочку», — говорит Бузова.

Певице очень больно думать о том, какой исход может быть. Врачи дают неутешительные прогнозы. У Евы часто и резко падает и повышается сахар. Собака все время плачет и будто куда-то бежит, говорит Бузова.

До этого артистка говорила, что из-за уровня сахара в крови питомец почти ослеп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соседов раскритиковал работу Бузовой на фестивале в Витебске. Российская звезда стала ведущей мероприятия в соседней Белоруссии.

Как пишет издание, на фестивале Бузова была нарасхват. Звезда умудрялась даже вести конкурсы между своими зажигательными выступлениями.

За всем этим с невозмутимым выражением лица наблюдал Соседов. Однако после выяснилось, что критику, мягко говоря, не пришлось по вкусу такое «шоу».

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