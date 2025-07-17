В Ленобласти отразили атаку украинских беспилотников

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 49 0

Об этом сообщил глава региона.

В Ленобласти средства РЭБ отразили атаку украинских дронов

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Атаку дронов ВСУ на Ленинградскую область отразили средства российской системы РЭБ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», — отметил чиновник.

В 03:17 по московскому времени губернатор объявил опасность появления дронов в воздушном пространстве региона.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обломки беспилотника ВСУ попали в жилой многоквартирный дом в Воронеже. Пострадали трое подростков, также повреждено несколько квартир.

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Атака беспилотников на регионы России
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