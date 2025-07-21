Очень долгий дождь: Москву накрыл самый затяжной за почти 150 лет ливень
Москву накрыл самый затяжной за почти 150 лет ливень
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Сильные осадки наблюдаются по всей стране: в Забайкалье, на Урале и на юге России.
Мощные ливни обрушились сразу на несколько российских регионов. Циклоны сегодня бушевали в Забайкалье, Иркутской, Тамбовской и Свердловской областях. Дожди шли стеной в Воронеже, Липецке и Калуге. Заливало и Петербург. Улицы затапливало водой, машины и автобусы выходили из строя, а пешеходам приходилось передвигаться практически вплавь.
Сильный удар стихия нанесла и по Москве. Как этот день пережили в столице — знает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Станция МЦД Павшино обездвижена, обесточена и закрыта для пассажиров на весь день. Под землей — потоп.
«Как видно отсюда, пешеходный переход МЦД полностью затоплен. Сейчас спасатели экстренно откачивают воду. Понадобилось усиление, приезжают все больше коммунальщиков, чтобы устранить аварию», — рассказывает корреспондент.
Воды здесь — по колено, поезда проезжают мимо, а пассажиры ищут пути обхода.
Кадры с тонущих улиц Москвы. Водная стихия парализовала весь город. Машины плывут словно субмарины, жители города — утопают вслед за ними.
Подземные переходы, рестораны припаркованные автомобили: стихия разом смыла весь городской облик попавшей в водную ловушку столицы. На Нагорной автосервис и автостоянка утонули целиком: машины угодили в западню.
«Парковка, мойка, автосервис в центре Москвы — все сейчас здесь затоплено. Вон там, за моей спиной — машины. С десяток их, наверное. Они тоже практически целиком ушли под воду», — рассказывает корреспондент.
Машины попытались эвакуировать, но тщетно. Службы буквально завалены вызовами и не справляются с наплывом обращений.
Пасмурное небо над Москвой — чернее тучи и просвета пока не видно. В подмосковном ЖК «Римский» вода льется с потолка.
А в торговом центре на Павелецкой во время непрекращающегося ливня вместе с водой на посетителей рухнул потолок.
Фасады магазинов тоже не выдерживают такого мощного наплыва. И рушатся под напором воды.
Все основные транспортные узлы столицы — плавают в воде. В Наро-Фоминске ливень смыл мост, три поселка оказались отрезаны, на восстановление переправы уйдет два дня.
А поезда Павелецкого направления из-за непогоды сбились с маршрута. В расписании — сбои. На перронах — ливень стеной.
«Москву накрыл проливной ливень. Такая ситуация сейчас на перронах Ярославского вокзала. Буквально заливает, вот такие огромные лужи, в которые попадают как приезжающие, так и встречающие», — рассказывает корреспондент.
Не менее бурно ливень и его последствия обсуждают в соцсетях. Дождливые фото и видео со всех уголков столицы. Пользователи делятся своими впечатлениями о мокрой погоде.
Летняя жара в апреле. Холодные май и июнь, затем резкая жара, а теперь молнии и, без преувеличения, тропические ливни, которые кардинально меняют весь облик и ритм столицы. Погода в это межсезонье все чаще вносит коррективы в привычную жизнь москвичей: им от июльского плюса — пока одни минусы.
«Суммарно выпадет больше месячной нормы, и будет перекрыт абсолютный максимум месяца, максимум июля по суточным осадкам», — рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Пока просвета не видно, а метеопрогнозы пугают аномалиями. Ливень, гроза и мощный ветер — все вместе и сразу, и до ночи. И на следующий день. И послезавтра еще тоже будут дожди. Такого затяжного ливня в московском регионе не было почти 150 лет.
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