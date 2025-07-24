ЗРК «Стрела-10» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет ЗРК «Стрела-10» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Данный комплекс эффективно уничтожает вражеские дроны.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечивает надежное воздушное прикрытие российских подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Ежедневно военнослужащие отражают десятки атак дронов различных типов. При обнаружении воздушной цели расчет оперативно разворачивает комплекс, захватывает цель и уничтожает ее пуском зенитной ракеты. Особое внимание уделяется массовым атакам дронов-камикадзе и разведывательным беспилотным летательным аппаратам.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 24 июл
- ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
- 24 июл
- «Наше дело правое»: Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО
- 24 июл
- РСЗО «Град» уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июл
- ВС РФ освободили Варачино в Сумской области
- 23 июл
- Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июл
- Т-80БВМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
- 22 июл
- «Страхи — в голове»: как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах
- 22 июл
- Штурмовики отрабатывают тактику захвата «опорников» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- ЗРК «Тор-М1» срывает атаки беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
78%
Нашли ошибку?