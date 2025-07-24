ЗРК «Стрела-10» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 122 0

Расчет ЗРК «Стрела-10» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Данный комплекс эффективно уничтожает вражеские дроны.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечивает надежное воздушное прикрытие российских подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ежедневно военнослужащие отражают десятки атак дронов различных типов. При обнаружении воздушной цели расчет оперативно разворачивает комплекс, захватывает цель и уничтожает ее пуском зенитной ракеты. Особое внимание уделяется массовым атакам дронов-камикадзе и разведывательным беспилотным летательным аппаратам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
24 июл
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
24 июл
«Наше дело правое»: Олег Газманов о проекте «Родники» и поддержке бойцов на СВО
24 июл
РСЗО «Град» уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июл
ВС РФ освободили Варачино в Сумской области
23 июл
Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июл
Т-80БВМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 июл
ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
22 июл
«Страхи — в голове»: как участники проекта «Время сильных» покорили Эльбрус на протезах
22 июл
Штурмовики отрабатывают тактику захвата «опорников» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 июл
ЗРК «Тор-М1» срывает атаки беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась
12:45
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
12:44
В результате конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 11 человек
12:40
«Высочайший класс»: Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву
12:31
Не надо стесняться! Застройщиков призвали делать толстые стены
12:23
Песков: важно создавать буферные зоны на границе с Украиной

Сейчас читают

В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс