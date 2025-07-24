Солнечный ветер: какой будет геомагнитная активность Земли 25 июля

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Вероятность магнитных бурь 25 июля 2025 — 7%

На магнитных волнах: спокойствие, но тревожные знаки не исключены

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Даже слабые магнитные бури могут оказать существенное воздействие на организм.

Геомагнитная обстановка 25 июля обещает быть умеренно спокойной — вероятность магнитных бурь оценена на уровне лишь 7%, а шансы на стабильную активность достигают 58%, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в беседе с URA.RU.

Это отличный показатель, особенно после всплеска на прошлой неделе.

Несмотря на некоторую нервозность в конце июля, солнечная активность значительно снизилась: 22 июля было зафиксировано пять вспышек, а 23-го — такие же, но слабее. С тех пор не наблюдалось новых событий. Индекс F10.7 упал с 155 до 138, а Kp-прогноз для 25-го составляет 2, что остается в пределах нормы.

С точки зрения здоровья, метеочувствительные люди могут и не почувствовать изменений. Однако специалисты предупреждают о возможных легких симптомах — головной боли, сонливости, скачках давления, раздражительности и утомляемости. При этом советуют пить больше воды, сократить кофе и алкоголь, избегать стрессов, не перегружаться физически и контролировать артериальное давление. Эти меры предотвратят дискомфорт даже при легких геомагнитных сдвигах.

Для наглядности: международная шкала Kp-индексов классифицирует магнитосферу так:

— 0–3 — спокойное состояние
— 4 — легкая буря
— 5–6 — средняя буря
 — 7–9 — сильная или очень сильная буря

25 июля обещает быть в зоне «0–3», с пиком Kp = 2.

Таким образом, хоть и ожидается «затишье», метеочувствительным гражданам стоит принять профилактические меры. А для всех остальных это будет обычный день — без сотрясения магнитосферы, но с легким напоминанием, что природа взяла паузу, а не ушла на каникулы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой мощный вентилятор будет бесшумно работать дома.

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