Шаги к вершине: как уникальная медицинская программа позволила покорить Эльбрус ветеранам СВО

Самое экстремальное восхождение этого лета оказалось революционным прорывом отечественной медицины. Сразу несколько клиник изучают сейчас итоги экспедиции на Эльбрус, куда взошли ветераны спецоперации. И все это на протезах, которые изготовили специально для проверки в таких боевых условиях. Впрочем, сейчас проверяют и новые возможности по восстановлению человеческого организма после таких испытаний. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов все увидел своими глазами.

Это восхождение на Эльбрус сегодня обсуждают и в стране, и за границей. Впервые в истории шесть участников спецоперации на протезах ног смогли покорить высочайшую вершину Европы. Эксперты уже говорят, успех ветеранов — это не только сила духа. Это триумф современной медицины и высоких реабилитационных технологий.

«Огромное спасибо нашим протезистам из компании „Бионики 2.0“ и ММЦ, потому что они нас проверили полностью, указали наши слабые места и предупредили, что может что-то пойти не так, но при этом они верили в нас до конца. Большое им спасибо», — заявил ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Александр Малов.

Сегодня участники проекта проходят повторную диагностику в клинике высоких технологий «Белоостров» в Ленинградской области. Врачи изучают их состояние после восхождения. Специалисты помогают ветеранам пройти реакклиматизацию и восстановиться после перенесенных нагрузок.

Проект «Время сильных» стартовал в апреле с масштабной диагностики ветеранов в клинике высоких технологий «Белоостров» в Ленинградской области. Врачи группы компаний «Мой Медицинский центр» провели полное обследование участников. Эксперты впервые в России разработали уникальные индивидуальные программы подготовки людей на протезах к штурму Эльбруса.

«Мы доказали, разработанная нами уникальная программа диагностики, подготовки, реабилитации такого рода людей с минно-взрывными травмами оказалась абсолютно эффективной. Они выполнили поставленную перед ними задачу, и мы не ошиблись в наших прогнозах», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики клиники «Белоостров» ГК «ММЦ» Оксана Гудкина.

После диагностики начался этап функциональной подготовки. Ветераны специально отправились в сочинскую «СпортМедКлинику», это первый частный специализированный центр спортивной медицины и реабилитации. Здесь они занимались на тренажерах с биологической обратной связью, тренировали баланс и вестибулярный аппарат. Их вели врачи, которые работают со спортсменами топ-уровня.

«Здесь собрано современное передовое медицинское оборудование, и нашей задачей было сформировать, соединить уникальные топ-технологии для диагностики, лечения и спортивной подготовки бойцов. Могу сказать, что это уникальный опыт», — заявил заместитель главного врача по спортивной медицине «СпортМедКлиники» Геннадий Загородный.

Следующим этапом стала физическая подготовка — силовые тренировки, трекинги. Благодаря занятиям в уникальной климатической камере ветераны СВО адаптировались к гипоксии на клеточном уровне.

С участниками проекта работали и специалисты санатория «Белые ночи», где ветераны прошли финальную подготовку к восхождению на Эльбрус.

«Дыхательные тренировки, физические тренировки, они все равно нас подготавливали. В совокупности, доктора делали все возможное, чтобы нас подготовить ко всем экстремальным случаям», — подчеркнул ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Сергей Узельман.

Во время акклиматизационных выходов врачи ежедневно мониторили давление, сатурацию, частоту сердечных сокращений.

«Каждый день мы вставали, нас каждый день спрашивали, как наше самочувствие, мерили давление, сатурацию. Какие-то если у нас возникали вопросы, то есть мы подходили к врачам, они нам все объясняли, во всем помогали», — рассказал ветеран СВО, участник проекта «Время сильных» Алексей Безденежных.

Врачи группы «Мой медицинский центр» буквально шли плечом к плечу с участниками на протяжении всего маршрута. В их рюкзаках — не только стандартное снаряжение, но и специальные медикаменты для экстренной помощи, оборудование для мониторинга состояния.

«Для нас с точки зрения науки был большой интерес — отследить показатели систем ребят на разных высотах и на разных этапах реализации проекта», — подчеркнул замглавврача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники» ГК «ММЦ» в Сириусе Александр Фокин.

Современные протезы, разработанные с учетом экстремальных нагрузок и сложности рельефа, стали важным элементом успеха. Специалисты центра «Бионика 2.0» сделали ультралегкие и невероятно крепкие карбоновые гильзы. Они не натирают даже после многих часов непрерывного движения.

Уже в середине сентября эксперты клиники «Белоостров» и «СпортМедКлиники» поделятся результатами исследований, уникальными протоколами подготовки и реабилитации инвалидов с врачебным сообществом страны на конференции.

«Наша медицинская программа для ребят и для меня, она не закончилась. Сейчас мы проходим период адаптации после восхождения, потому что это тоже целый комплекс мероприятий, который направлен на адаптацию, нормализацию артериального давления, работы легких, восстановление работы сердца и определенной биокинематики в наших движениях», — заявил председатель совета директоров ГК «Мой медицинский центр», кандидат медицинских наук Владислав Баранов.

Ветераны СВО сделали то, что прежде считалось невозможным. Каждый их шаг к вершине был продуман врачами. Вывести шесть человек на протезах на пик Эльбруса — не просто подвиг. Это, без преувеличения, новая страница в истории российской медицины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.