В Ленинградской области отражена атака более десяти дронов ВСУ
В результате падения обломков беспилотников пострадала женщина, а также произошло возгорание в трехквартирном доме.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Дрозденко.
В Гатчине, Кингисеппском районе, Войсковицком поселении и на территории промзоны в Приморске зарегистрировано падение обломков дронов без последующего возгорания.
А вот в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе. На данный момент его локализировали, на месте работают спецслужбы. Кроме этого, пострадала местная жительница. У нее зафиксированы ушибы и порезы. Медицинскую помощь ей оказывают в межрайонной больнице.
Также ликвидируется пожар в трехквартирном доме в поселке Большая Ижора. По словам губернатора, МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана региона переведены на усиленное дежурство.
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