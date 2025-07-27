В Ленинградской области отражена атака более десяти дронов ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 69 0

В результате падения обломков беспилотников пострадала женщина, а также произошло возгорание в трехквартирном доме.

В Ленинградской области отражена атака более десяти дронов

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Дрозденко.

В Гатчине, Кингисеппском районе, Войсковицком поселении и на территории промзоны в Приморске зарегистрировано падение обломков дронов без последующего возгорания.

А вот в Ломоносовском районе обломки сбитого беспилотника стали причиной возгорания строений в частном секторе. На данный момент его локализировали, на месте работают спецслужбы. Кроме этого, пострадала местная жительница. У нее зафиксированы ушибы и порезы. Медицинскую помощь ей оказывают в межрайонной больнице.

Также ликвидируется пожар в трехквартирном доме в поселке Большая Ижора. По словам губернатора, МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана региона переведены на усиленное дежурство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России

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