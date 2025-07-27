Силы ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Наибольшее число дронов было уничтожено в Брянской области.

Силы ПВО уничтожили 99 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, самой интенсивной атаке подверглась Брянская область — там сбили 36 беспилотников. Еще 21 дрон был уничтожен над Смоленской областью, десять — над Калужской. В Крыму силы ПВО сбили четыре дрона. По два беспилотника были ликвидированы в Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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