РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Для контроля поражения и корректировки огня наши военные использовали беспилотники.

Расчет РСЗО «Град» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели, военнослужащие оперативно выдвинулись на огневую позицию, навели орудие и приступили к огневому поражению противника. Стрельба велась 122-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

Контроль поражения и корректировка огня артиллерии осуществлялась операторами разведывательных беспилотников группировки в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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