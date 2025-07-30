РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Опубликованы кадры атаки расчета РСЗО «Град»

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Для контроля поражения и корректировки огня наши военные использовали беспилотники.

Расчет РСЗО «Град» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели, военнослужащие оперативно выдвинулись на огневую позицию, навели орудие и приступили к огневому поражению противника. Стрельба велась 122-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

Контроль поражения и корректировка огня артиллерии осуществлялась операторами разведывательных беспилотников группировки в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
29 июл
Су-34 ударил по пункту дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 июл
Накрыли «Градом» и зачистили. Лучшее видео из зоны СВО
26 июл
Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 июл
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июл
Российские ЗРК «Стрела-10М» уничтожают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июл
«Торнадо-С» нанесли огневое поражение формированиям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июл
Российские войска перекрывают пути снабжения ВСУ под Покровском
24 июл
Шаги к вершине: как уникальная медицинская программа позволила покорить Эльбрус ветеранам СВО
24 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР
24 июл
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
На Камчатке развернут региональный штаб после землетрясения
7:45
«Есть в мире что-то неизменное, куда можно вернуться»: Бородина об отчиме
7:30
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:19
Службы МЧС проводят оценку состояния зданий после землетрясения на Камчатке
7:15
«Тайная невеста»: как Том Холланд и Зендея готовятся к свадьбе
7:00
Актер Алексей Гаврилов назвал Украину главной страной мира по торговле органами

Сейчас читают

«Сильнейшее с 1952 года»: что известно о землетрясении на Камчатке
«Сатанинский* рынок»: Алексей Гаврилов про торговлю внутренними органами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс