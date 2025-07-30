РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры атаки расчета РСЗО «Град»
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Для контроля поражения и корректировки огня наши военные использовали беспилотники.
Расчет РСЗО «Град» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Получив координаты цели, военнослужащие оперативно выдвинулись на огневую позицию, навели орудие и приступили к огневому поражению противника. Стрельба велась 122-мм осколочно-фугасными боеприпасами.
Контроль поражения и корректировка огня артиллерии осуществлялась операторами разведывательных беспилотников группировки в режиме реального времени.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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