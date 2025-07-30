Волна цунами смыла лагерь Русского географического общества на Курилах

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 88 0

Все 30 человек были заблаговременно эвакуированы на возвышенность.

Цунами на Курилах смыло лагерь Русского географического общества

Фото: © РИА Новости/Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лагерь Русского географического общества (РГО), расположенный на восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области, был смыт в результате цунами. Об этом сообщил представитель правительства региона во время оперативного совещания с губернатором.

По его словам, трагедии удалось избежать благодаря своевременной эвакуации — все 30 человек, находившиеся в лагере, были подняты на возвышенность до прихода волны.

«Людей в лагере РГО своевременно подняли на возвышенность, 30 человек. Лагерь смыло, он у них стоял на побережье.… Все люди живы-здоровы, за ними вышла вахтовка для того, чтобы их разместить в лагере», — заявила представитель правительства на видео, размещенном в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области.

Сегодня на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами из-за сильного толчка. В Петропавловске-Камчатском из-за сейсмособытия рухнула стена детского сада. В Северо-Курильском районе Сахалина после землетрясения волна цунами частично затопила порт и рыбопромышленное предприятие, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

 Об угрозе цунами своих жителей предупредили также власти Японии, Аляски и Гавайских островов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
82.22
2.64 95.00
1.79
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

9:14
В России сокращается разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями работодателей
9:00
Трамп теряет поддержку: рейтинг одобрения президента США упал до рекордных 40%
8:53
Губернатор Сахалина сообщил об отсутствии жертв после землетрясения и цунами
8:47
Волна цунами смыла лагерь Русского географического общества на Курилах
8:46
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025
8:45
«Люблю быть полезным»: Илья Гуров решил стать донором органов после смерти

Сейчас читают

Ушел под воду целый завод: последствия землетрясения на Камчатке
«Сильнейшее с 1952 года»: что известно о землетрясении на Камчатке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс