Губернатор Сахалина сообщил об отсутствии жертв после землетрясения и цунами

После сильного землетрясения и трех волн цунами в Сахалинской области не зафиксировано жертв и серьезных разрушений. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в эфире телеканала федерального телеканала.

Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, а основные меры по эвакуации населения были проведены быстро и слаженно.

По словам главы региона, наиболее мощной оказалась третья волна, которая вызвала подтопление порта и одного из рыбоперерабатывающих предприятий. Несмотря на это, все люди были эвакуированы своевременно.

В городе Северо-Курильск 2400 человек самостоятельно поднялись на возвышенности и остаются там в ожидании официального сигнала об окончании угрозы.

«Жертв и разрушений нет. Это главное. <…> Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2400 человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности», — заявил Лимаренко.

На данный момент в Северо-Курильске отключено электроснабжение. По предварительным оценкам, могут быть повреждены участки электросетей, однако точный масштаб ущерба пока не установлен. Полная оценка последствий стихии ожидается в течение ближайшей недели.

Сегодня на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9. На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами из-за сильного толчка. В Петропавловске-Камчатском из-за сейсмособытия рухнула стена детского сада.

В Северо-Курильском районе Сахалина после землетрясения волна цунами частично затопила порт и рыбопромышленное предприятие, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об угрозе цунами своих жителей предупредили также власти Японии, Аляски и Гавайских островов.

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