Волна за волной: угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона

Последствия землетрясения на Камчатке затронули почти половину земного шара.

Угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона. Побережье Дальнего Востока накрыли четырехметровые волны. Добрались они до соседних стран. Так, в Японии на берег выбросило несколько китов.

На кадрах видно, как крупнейшие в мире млекопитающие беспомощно бьются на песке. Атомная станция «Фукусима» перешла на особый режим работы. Часть сотрудников эвакуировали.

Людей из прибрежных районов вывозят в безопасные места. На острове Хоккайдо воют сирены в ожидании новых ударов цунами.

Землетрясение затронуло почти половину земного шара. Разрушительные волны угрожают Индонезии и Филиппинам. Цунами ждут в американской Калифорнии, а также на Аляске.

Береговая охрана приказала судам покинуть прибрежную зону на Гавайях. Отдыхающие спешно покидают пляжи. В усиленном режиме работают экстренные службы в Эквадоре, Перу, Чили и Мексике. Туда также могут добраться волны-цунами.

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