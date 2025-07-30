«Такого в жизни не было»: жители Камчатки о землетрясении

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 34 0

Жители Камчатки рассказали, что никогда не видели такого землетрясения

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Лакомов

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

Мощнейшие толчки вызвали угрозу цунами в ряде стран.

Камчатку потрясло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение, магнитуда достигла почти девяти. Как сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в столице региона составила не менее шести баллов.

Один из очевидцев происшествия — продавщица продуктового магазина — рассказала 5-tv.ru об ощущениях в момент землетрясения. По ее словам, в здании все дрожало, стены издавали гул.

«Резко начало трясти. Выбежала из подсобки и закричала покупателям: „Выходим, трясет!“. У меня такого в жизни никогда не было», — рассказала она.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Сильная волна была зафиксирована в Северо-Курильске Сахалинской области. Специалисты предупреждают: в ближайшее время возможны афтершоки, которые могут вызвать повторные сотрясения и цунами. По словам сейсмологов, подобная активность может продолжаться как минимум месяц.

По данным МЧС, в основном здания в регионе выстояли, хотя в одном из детских садов в Петропавловске-Камчатском, находившемся на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Жителей призывают воздержаться от посещения побережья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что цунами смыло лагерь Русского географического общества на Курилах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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