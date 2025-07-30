Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 989 0

Опубликованы кадры мощного землетрясения на Камчатке

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Лакомов; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

В регионе произошло сильнейшее за 73 года стихийное бедствие.

Битая посуда и «танцующие» машины — это самые маленькие последствия большого бедствия. В Камчатском крае произошло сильнейшее за 73 года землетрясение. Кадры от местных жителей попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео заметно, какая сильная тряска происходит в жилых домах и как толчки заставляют двигаться внедорожники. Люди шокировано кричат в попытке понять, когда это закончится.

Ранее 5-tv.ru собрал все подробности стихийного происшествия. В МЧС рассказали, что сейсмическая активность оценивалась в диапазоне от 7,7 до 7,9, а в отдельных районах Петропавловска-Камчатского были толчки магнитудой до восьми. Также было предупреждение о возможности образования цунами.

Из-за сильных колебаний обрушилась стена детского сада в Петропавловске-Камчатском. Также на Курильских островах смыло лагерь Русского географического общества.

По последним данным, жертв нет.

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