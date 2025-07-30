Участница экспедиции РГО, чей лагерь смыло цунами на Курилах: «Почувствовали толчки сильные»
На Курилах цунами смыло лагерь экспедиции РГО
Фото, видео: © РИА Новости/Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой; 5-tv.ru
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Как только позволит обстановка, они планируют вернуться за вещами, которые не унесло водой.
В центре цунами оказались участники экспедиции Российского географического общества (РГО). Лагерь путешественников стоял на берегу океана на острове Шумшу — одном из Курильских островов.
Как рассказала «Известиям» одна из исследователей, приехавшая из Петербурга, как только начались первые толчки, группа сразу же ушла на возвышенность и уже оттуда наблюдала, как первая волна смывает лагерь.
«Часть вещей мы успели с собой вывезти. В этот момент у нас находились две группы на выходе. Оставшиеся в лагере 22 человека почувствовали толчки сильные. Мы дождались, когда немного стихла ситуация с землетрясением, к нам приехали спасатели МЧС, и нас группами вывезли сюда, в лагерь», — рассказала участница экспедиции РГО, доцент кафедры психологии Военно-морской академии Лиана Волошименко.
Сейчас группе ничего не угрожает. Как только позволит обстановка, они планируют вернуться в лагерь за вещами, которые не унесло водой.
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