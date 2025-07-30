Несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами

Цунами угрожает всему Тихоокеанскому побережью. После мощного землетрясения на Камчатке повсеместно действуют предупреждения о возможном стихийном бедствии.

В Японии волны уже выше метра, но по прогнозам могут достигнуть трех. Остановлены поезда. На берег выбросило несколько китов.

В прибрежных зонах Чили отменены занятия в школах. Цунами идет на Китай, Канаду, Филиппины и Западное побережье США.

Первые волны заметили в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Паника охватила американские Гавайи. Пляжи резко опустели. Прибрежные районы сейчас уходят под воду.

Местные власти объявили эвакуацию. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Повсюду звучат сирены.

На фоне угрозы на Гавайях отменяют авиарейсы. Также в штате срочно закрывают порты для прибывающих кораблей. Суда отходят на сотни метров от берега.

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