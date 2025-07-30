Несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами
Это все последствия сильнейшего землетрясения на Камчатке.
Фото, видео: www.globallookpress.com/RaÃºL Lomba
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Цунами угрожает всему Тихоокеанскому побережью. После мощного землетрясения на Камчатке повсеместно действуют предупреждения о возможном стихийном бедствии.
В Японии волны уже выше метра, но по прогнозам могут достигнуть трех. Остановлены поезда. На берег выбросило несколько китов.
В прибрежных зонах Чили отменены занятия в школах. Цунами идет на Китай, Канаду, Филиппины и Западное побережье США.
Первые волны заметили в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Паника охватила американские Гавайи. Пляжи резко опустели. Прибрежные районы сейчас уходят под воду.
Местные власти объявили эвакуацию. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Повсюду звучат сирены.
На фоне угрозы на Гавайях отменяют авиарейсы. Также в штате срочно закрывают порты для прибывающих кораблей. Суда отходят на сотни метров от берега.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 30 июл
- Участница экспедиции РГО, чей лагерь смыло цунами на Курилах: «Почувствовали толчки сильные»
- 30 июл
- Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
- 30 июл
- «Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
- 30 июл
- Герои в белых халатах: на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения
- 30 июл
- Мощное землетрясение на Камчатке: что известно к этому часу
- 30 июл
- Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке
- 30 июл
- «Такого в жизни не было»: жители Камчатки о землетрясении
- 30 июл
- Афтершоки и цунами: на Камчатке действует режим повышенной опасности после мощного землетрясения
- 30 июл
- Волна за волной: угроза цунами объявлена во всех странах Тихоокеанского региона
- 30 июл
- Губернатор Сахалина сообщил об отсутствии жертв после землетрясения и цунами
73%
Нашли ошибку?