Не только на Камчатке: землетрясение в Тихом океане затронуло половину мира

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Землетрясение в Тихом океане затронуло половину мира

Фото, видео: www.globallookpress.com/ipa-agency.net; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

Эпицентр находился примерно в 160 километрах от берега, на глубине 47 километров.

Чтобы понять, насколько близко был эпицентр землетрясения, достаточно взглянуть на эту карту. Точка находилась в Тихом океане, примерно в 160 километрах от берега, на глубине 47 километров.

Это как раз крупный тектонический разлом, в результате движения плит в океане образовались волны, и по всему побережью появилась угроза цунами.

До наших островов волны дошли небольшие. Около полутора метров уже были в Японии, там, кстати, цунами выбросило на берег несколько китов.

В эти минуты предупреждение получили жители Чили. Ведь на другой стороне Тихого океана волны докатились до острова Пасхи. Но там уже их высота не больше 20 сантиметров, так что ни людям, ни знаменитым статуям опасность не угрожает.

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