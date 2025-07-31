Пушки «Гиацинт-Б» уничтожили командный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Опубликованы кадры атаки пушек «Гиацинт-Б»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Залп был произведен с дистанции более 20 километров.

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил передовой командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты целей, выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, расчет орудия выполнил наводку по полученным координатам и огнем 152-мм снарядов уничтожил передовой командный пункт ВСУ и район размещения личного состава противника на дистанции более 20 км.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов. После успешного выполнения боевой задачи расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, соблюдая меры безопасности. Такие действия позволяют сохранить боеспособность подразделения и технику для выполнения последующих огневых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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