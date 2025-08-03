Силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ за три с половиной часа

В небе над Россией за два с половиной часа силы ПВО уничтожили 41 дрон ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над Черным морем.

За два с половиной часа, с 20:00 до 23:25, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией четырех регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В небе Белгородской области поразили 19 беспилотников. Над акваторией Черного моря — девять. Восемь дронов уничтожили над Воронежской областью, три — над Курской и два — над Брянской.

Утром 2 августа в небе над Россией дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА. Четыре уничтожили над над территорией Белгородской области и один — над Курской.

На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки беспилотников погиб пожилой мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 авг
Пенсионер погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область
2 авг
Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Пензенскую область
2 авг
Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область
2 авг
Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
1 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 60 беспилотников ВСУ над регионами России
1 авг
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ ночью
31 июл
Силы ПВО России сбили 32 беспилотника боевиков ВСУ в шести регионах страны
30 июл
Три жертвы, больше 20 поврежденных домов: последствия ночной атаки ВСУ на Сальск
29 июл
Грузовой поезд загорелся при падении обломков БПЛА в Ростовской области
29 июл
Беспилотники ВСУ атаковали города ДНР
+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
«Меня оперировали из-за крупной опухоли»»: Галич рассказала о сложностях вторых родов
1:33
«Ясно дал понять»: раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине
1:14
Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
0:55
Вода в ухе: чем опасна, как распознать воспаление и когда идти к врачу
0:31
«Баланс сил нарушен»: Орбан назвал условие наступления мира на Украине
0:14
«Я до сих пор помню»: Безрукова о курортных романах

Сейчас читают

«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Подвиг 6-й роты: 90 бойцов, 6 выживших

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс