Силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ
Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ за три с половиной часа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над Черным морем.
За два с половиной часа, с 20:00 до 23:25, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией четырех регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В небе Белгородской области поразили 19 беспилотников. Над акваторией Черного моря — девять. Восемь дронов уничтожили над Воронежской областью, три — над Курской и два — над Брянской.
Утром 2 августа в небе над Россией дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА. Четыре уничтожили над над территорией Белгородской области и один — над Курской.
На российские регионы регулярно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки беспилотников погиб пожилой мужчина.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
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