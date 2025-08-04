Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе

Подтоплены десятки домов, людей эвакуируют.

Над черноморским побережьем прошли мощные смерчи, а ливни затопили обширную территорию. Под воду ушли улицы, обрушились мосты.

Наиболее критическая ситуация в Туапсинском районе, где из берегов вышла река. Сегодня специалисты приступят к обходам подтопленных территорий для оценки ущерба, нанесенного стихией. С подробностями из зоны ЧС — корреспондент «Известий» Владислава Гизикова.

Появившийся внезапно смерч в селе Агой начал поднимать в воздух пляжные столики, а катамаран бросил, словно игрушечный, в сторону отдыхающих. К смерчу добавились и ливни, из-за которых горные реки вышли из берегов. Стремительные потоки из обломков деревьев начали сносить все на своем пути.

В другой части села Молдавановка восстанавливают переправу. Вот этот деревянный мост, а точнее, то, что от него осталось, связывал два берега в селе — водой его сломало пополам, а часть конструкций уплыли по течению.

Некоторые переправы так подтопило, что дороги не было видно. Из-за этого автобус с пассажирами в селе Дефановка съехал в реку. Людям сильно повезло: все целы и отделались лишь испугом. Спасатели вытащили всех пассажиров и водителя.

Когда разбушевалась стихия, здесь сплотились все: молодые люди начали вытягивать на берег катамараны, яхты и катера, которые стало уносить селевым потоком в открытое море.

«Достаточно много судов оторвалось. Некоторые суда утонули, некоторые ушли, без вести пропали», — рассказывает инструктор по дайвингу Роман Кустов.

Эвакуировать людей из домов помогали спасатели. Жилище Натальи и ее родителей располагалось практически в русле реки. Что с постройками, она сейчас не знает. Главное — остались живы.

«На пожарной машине, по канату нас выводили. Мы долго не эвакуировались. Нам самостоятельно невозможно было. У нас потоп воды был сильный», — рассказывает жительница Туапсинского района Наталья.

Обильные осадки уже подтопили десятки домов сразу в нескольких населенных пунктах. По некоторым улицам до сих пор можно передвигаться лишь на лодках.

Для пострадавших жителей развернули ПВР на базе школ в Новомихайловском и Джубге. Сколько они пробудут там, зависит от погоды: прогноз неутешительный.

Сейчас спасатели уговаривают тургруппы покинуть зону бедствия, но соглашаются далеко не все — пока самим не понадобится помощь. 40 туристов пришлось вызволять из водного плена в районе села Фанагорийское, все они сейчас в безопасности.

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