Боевиков ВСУ приговорили к 15 и 16 годам заключения за нападение на Курскую область

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Двух боевиков ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за нападение на Курскую область

Фото, видео: Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Главное военное следственное управление СК РФ собрало доказательства, подтверждающие их причастность к совершению теракта на территории Суджанского района.

Двое боевиков Вооруженных сил Украины — Александр Чумак и Михаил Проць — получили 15 и 16 лет лишения свободы за участие в вооруженном нападении на Курскую область. Об этом 5 августа сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в СК, Главное военное следственное управление собрало доказательства, подтверждающие их причастность к совершению теракта на территории Суджанского района (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Оба осужденных проходили службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ (войсковая часть А-4640).

По данным следствия, 25 января 2025 года Чумак, вооруженный автоматом АК-74, вместе с Процем и другими боевиками незаконно проник в окрестности села Гуево с целью блокировать населенный пункт и удерживать его под вооруженным контролем.

«В тот же день в ходе боевых действий Чумак и Проць были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил РФ и переданы следствию», — говорится в сообщении.

Суд назначил им наказание: первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области.

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