Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Гаубица «Мста-С» уничтожила пункт управления беспилотников ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
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Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Военнослужащие расчета самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оборудованный в блиндаже в одной из лесополос на Красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Координаты цели, скрытой в кронах деревьев, были получены от операторов разведывательных БПЛА группировки, круглосуточно ведущих мониторинг линии боевого соприкосновения. После получения огневой задачи, военнослужащие навели боевую машину на цель и выполнили серию залпов с закрытой огневой позиции на дистанцию более 20 километров. Несколькими точными выстрелами вражеская цель была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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