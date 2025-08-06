Избирательная память: Генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США

Генсек ООН в речи о бомбардировки Хиросимы не упомянул США

Фото: Adam Gray/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Со дня трагедии прошло ровно 80 лет.

В речи о ядерной бомбардировке города Хиросима генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США. Слова главы организации были озвучены на японском языке заместителем генсека ООН Исуми Накамицу на церемонии, посвященной памяти погибших в этой трагедии.

Атака на Хиросиму произошла ровно 80 лет назад — 6 августа 1945 года. В своей речи, посвященной этой дате, Гутерриш заявил, что только мирное сосуществование и сохранение памяти о таких страшных событиях могут заставить политиков разных стран посмотреть на ядерное оружие другими глазами. Но при этом не упомянул, что теми, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму, а три дня спустя и на Нагасаки, были США.

«Город Хиросима будет и впредь оставаться местом, где каждый может соприкоснуться с „культурой мира“. И если „культура мира“, созданная на основе духа взаимопомощи наших предшественников, в том числе переживших атомную бомбардировку, распространится за пределы национальных границ, это, безусловно, побудит политиков изменить свою политику, основанную на ядерном сдерживании», — сказал генсек ООН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как японец уцелел после двух ядерных бомбардировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Бомбардировка Хиросимы
11 февр
«Мой долг — рассказать о случившемся»: как японец уцелел после двух ядерных бомбардировок
12 окт
«Никогда не забуду»: премьер Японии напомнил, что США сбросили на страну атомные бомбы
11 окт
Нобелевская премия мира присуждена японским борцам с ядерным оружием
11 авг
Неудачная шутка Рейгана про бомбардировку СССР соответствовала планам США
19 мая
Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами
13 апр
«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ
1 апр
«Покончить с этим»: в Конгрессе США призвали завершить конфликт ядерной бомбой
22 сент
«В угоду европейской элите»: почему фон дер Ляйен допустила ужасную ошибку о Хиросиме
22 сент
Захарова уличила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме: «Отвратительно и опасно»
9 авг
Япония «забыла» про виновников атомной катастрофы из-за страха перед США
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Простая причина, простое решение: почему в жару болит голова
8:53
Пилит, режет и шлифует: какие инструменты заменит реноватор
8:33
Избирательная память: Генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США
8:15
Освежайся с умом: какие напитки и в каком объеме полезно пить летом
7:58
Уиткофф после прибытия в Москву прогулялся по парку «Зарядье»
7:53
Работе — время: установлена норма трудовых часов в неделю для педагогов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс