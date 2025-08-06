Избирательная память: Генсек ООН в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США

Со дня трагедии прошло ровно 80 лет.

В речи о ядерной бомбардировке города Хиросима генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США. Слова главы организации были озвучены на японском языке заместителем генсека ООН Исуми Накамицу на церемонии, посвященной памяти погибших в этой трагедии.

Атака на Хиросиму произошла ровно 80 лет назад — 6 августа 1945 года. В своей речи, посвященной этой дате, Гутерриш заявил, что только мирное сосуществование и сохранение памяти о таких страшных событиях могут заставить политиков разных стран посмотреть на ядерное оружие другими глазами. Но при этом не упомянул, что теми, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму, а три дня спустя и на Нагасаки, были США.

«Город Хиросима будет и впредь оставаться местом, где каждый может соприкоснуться с „культурой мира“. И если „культура мира“, созданная на основе духа взаимопомощи наших предшественников, в том числе переживших атомную бомбардировку, распространится за пределы национальных границ, это, безусловно, побудит политиков изменить свою политику, основанную на ядерном сдерживании», — сказал генсек ООН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как японец уцелел после двух ядерных бомбардировок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.