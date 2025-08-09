Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 25 0

Гидрометцентр: 9 августа в столице и Подмосковье будут кратковременные дожди

Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Тема:
Погода

Суббота не порадует стабильной температурой.

Облачность с прояснениями и кратковременные дожди придут в столичный регион в эту субботу. 9 августа жителям стоит подготовиться к переменчивой погоде. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве днем температура воздуха будет колебаться в пределах +20 — +22 градусов. Ночью станет прохладнее — столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируется от +18 до +23 градусов, а ночью температура может снизиться до +9. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

До этого «Яндекс Погода» также предсказывала теплую погоду, но облачную и с небольшими осадками в Москве и Подмосковье на 9 и 10 августа. Погодные условия в Подмосковье будут схожими со столичными. С возможными осадками и температурой на уровне московских значений или на несколько градусов ниже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Землю накроет мощная магнитная буря. На Солнце сформировалась большая корональная дыра, обращенная в сторону нашей планеты. Этот фактор приведет к увеличению скорости солнечного ветра, что спровоцирует геомагнитный шторм, который начнется уже 8 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
8 авг
А солнце выйдет? Какая погода будет в Москве в выходные
7 авг
К середине века климат в Москве будет напоминать черноморский
5 авг
Вот и лето прошло? Центральную Россию заливают дожди
4 авг
Нет электричества и смыло мосты: последствия ливня в Туапсинском районе
4 авг
Несколько районов затопило в Воронеже из-за непогоды
4 авг
Вода с неба и на земле: река вышла из берегов в Туапсинском районе
4 авг
Ушел под воду: Воронеж затопило после сильного ливня
3 авг
Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
1 авг
Москвичам посоветовали привыкнуть к субтропическому климату
1 авг
К 2050 году московское лето станет похоже на кубанское
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

3:15
Лето под зонтом: какая погода ждет москвичей 9 августа
2:56
Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
2:37
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
2:26
«Я не уезжаю!» — иностранные студенты признались в любви к России на «Тавриде»
2:08
«Вот вам секрет»: как Решетова приходила в форму после родов
1:48
Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе

Сейчас читают

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс