Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским

Даниил Ципелев
Предстоящая встреча пройдет только в двустороннем формате.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с российским лидером Владимиром Путиным и главы Украины Владимиром Зеленским. На данный момент планируется провести только двустороннюю встречу. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Американский лидер назвал встречу долгожданной.

Отмечается, что Владимир Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером — об этом сообщал 5-tv.ru. В разное время главы нашего государства посещали США. В их числе — Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Первый президент РФ Борис Ельцин посещал Штаты пять раз.

Предстоящая поездка Путина будет не первым его визитом в США. Ранее президент уже посещал ряд штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США рассматривают возможность участия Зеленского в переговорах на Аляске.

