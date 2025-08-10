«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

В результате удара повреждены стекла жилого дома, один человек погиб, жители временно размещены.

Власти Саратовской области начали ликвидацию последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которая произошла ранним утром. Об этом сообщили местные жители в беседе с 5-tv.ru.

Жительница пострадавшего дома рассказала, что из-за сильной ударной волны были выбиты стекла, люди в панике бежали, дети плакали. Также отмечается, что некоторые получили порезы осколками стекол.

Губернатор региона Роман Бусаргин подчеркнул необходимость оперативно восстановить выбитые окна и двери. Работы начнутся уже в день инцидента. Жителям, которые не смогут ночевать в своих квартирах, будет предоставлено размещение в гостинице. Полиция обеспечивает охрану порядка и имущества.

Во дворе жилого дома упал один из БПЛА, в результате чего погиб мужчина. Пострадавших эвакуировали в соседнюю школу, где организовали временный пункт размещения.

Кроме того, атака повредила промышленное предприятие. По словам губернатора, на месте работают все необходимые экстренные службы для устранения последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.