«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

В Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате удара повреждены стекла жилого дома, один человек погиб, жители временно размещены.

Власти Саратовской области начали ликвидацию последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которая произошла ранним утром. Об этом сообщили местные жители в беседе с 5-tv.ru.

Жительница пострадавшего дома рассказала, что из-за сильной ударной волны были выбиты стекла, люди в панике бежали, дети плакали. Также отмечается, что некоторые получили порезы осколками стекол.

Губернатор региона Роман Бусаргин подчеркнул необходимость оперативно восстановить выбитые окна и двери. Работы начнутся уже в день инцидента. Жителям, которые не смогут ночевать в своих квартирах, будет предоставлено размещение в гостинице. Полиция обеспечивает охрану порядка и имущества.

Во дворе жилого дома упал один из БПЛА, в результате чего погиб мужчина. Пострадавших эвакуировали в соседнюю школу, где организовали временный пункт размещения.

Кроме того, атака повредила промышленное предприятие. По словам губернатора, на месте работают все необходимые экстренные службы для устранения последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
10 авг
Более 120 беспилотников боевиков ВСУ уничтожили над регионами РФ за ночь
10 авг
Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
10 авг
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
9 авг
В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель
9 авг
За два часа сбиты 26 украинских БПЛА над территорией РФ
9 авг
Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
9 авг
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
8 авг
Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
8 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников
7 авг
В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
В Новосибирске подростка ограбили на сумму почти 2 млн рублей
12:10
Путин поздравил Александра Адабашьяна с 80-летием
11:55
«Люди бежали, дети плакали»: в Саратовской области ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
11:40
Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником
11:25
«Словно в фильме ужасов»: мать убила двоих детей и покончила с собой
11:11
«Победим, но с радостью!»: Садальский — новое лекарство для раненых в бою

Сейчас читают

Мир не нужен: почему ЕС и Киев хотят сорвать переговоры между РФ и США
«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс