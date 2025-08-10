Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренное заседание в понедельник, 11 августа, чтобы обсудить предстоящую встречу лидеров России и США, посвященную ситуации на Украине. Собрать глав МИД поручила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она подчеркнула, что во время переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходимо учитывать позиции как Брюсселя, так и Киева.

«Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину. Она не должна стать плацдармом против <…> трансатлантического альянса и Европы. Мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира», — отметила Каллас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, РФ и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске.

