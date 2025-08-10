Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

По ее мнению, во время переговоров лидеров России и США необходимо учитывать позиции как Брюсселя, так и Киева.

Каллас созвала министров ЕС для обсуждения переговоров Путина и Трампа

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренное заседание в понедельник, 11 августа, чтобы обсудить предстоящую встречу лидеров России и США, посвященную ситуации на Украине. Собрать глав МИД поручила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Об этом сообщило агентство Reuters.

Она подчеркнула, что во время переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом необходимо учитывать позиции как Брюсселя, так и Киева.

«Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину. Она не должна стать плацдармом против <…> трансатлантического альянса и Европы. Мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира», — отметила Каллас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа. 

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, РФ и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:23
Каллас созвала встречу глав МИД ЕС для обсуждения встречи Путина и Трампа
18:17
Киев осудил Фицо за сравнение Украины с «травой под ногами слонов»
18:00
В Турции самолет экстренно сел в Анкаре из‑за загоревшихся наушников
17:40
Великобритания тайно разработала план по решению кризиса в секторе Газа
17:23
«Я и не против, если честно»: Денис Власенко о постельных сценах в кино
17:16
«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии

Сейчас читают

«Лены больше нет»: родственница отравившейся чачей в Сочи женщины о трагедии
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Сам бы послушал»: Рома Зверь назвал свою любимую песню
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс