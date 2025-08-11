В Дагестане устраняют последствия мощного циклона

Камнепад, селевые потоки и ливни — все это обрушилось на Дагестан. В регионе устраняют последствия непогоды.

Два десятка населенных пунктов сейчас остались без света. Введен режим повышенной готовности. Водителей настоятельно просят воздержаться от поездок в горы. Там по-прежнему опасно — дороги все еще завалены, работает спецтехника.

В городах откачивают воду с улиц, вывозят заглохшие машины.

Местами в республике выпал град размером с перепелиное яйцо. Уничтожен урожай, в домах разбиты стекла. Владельцев автомобилей также ждет затратный ремонт.

Меж тем, штормовое предупреждение в Дагестане продлили и на сегодняшний день.

