После мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток

После удара стихии в регионе проснулись как минимум пять вулканов.
Фото: © РИА Новости/ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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После недавнего мощного землетрясения южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток. Об этом сообщили сотрудники местного филиала географической службы РАН.
«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — говорится в официальном Telegram-канале организации.
По словам ученых, такое явление можно сравнить с «горизонтальными смещениями после землетрясения в 2011-м в японском Тохоку».
«Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее», — заверили сотрудники РАН.
У побережья Камчатки 30 июля произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Причина удара стихии — тектонический разлом на дне Тихого океана. Сейчас в регионе проснулись как минимум пять столетних вулканов, один из которых — Ключевский — продолжает извергаться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как землетрясение повлияло на продажу туров на Камчатку.
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