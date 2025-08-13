В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили дома
Жильцы остались без света.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.
«Фрагменты беспилотников упали в четырех дворах и на придомовых территориях», — сказано в сообщении.
В двух жилых домах ударная волна выбила окна, в одном из них оборвало электрические провода, оставив жильцов без света. Еще по одному адресу пострадала крыша дома, сломаны навес и хозпостройки.
Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы.
Ранее 5-tv.ru передавал, что во Волгограде обломки беспилотника рухнули на крышу многоэтажки. Губернатор Андрей Бочаров сообщил: жильцов эвакуируют оперативные службы, а найденные фрагменты проверят саперы.
Атаки со стороны боевиков ВСУ на российские регионы происходят регулярно с начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
