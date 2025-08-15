Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка

Эфирная новость 31 0

Четырехлетнему мальчику требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о четырехлетнем Марке.

У мальчика детский церебральный паралич. Его мышцы постоянно напряжены. Он не может сделать ни шагу без помощи родителей.

Чтобы поставить Марка на ноги, требуется дорогостоящая операция, а затем курс реабилитации. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.

Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
14 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Марка
8 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Саши
7 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Саши
1 авг
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Дениса
31 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Дениса
25 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Теи
24 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
18 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
17 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Элины
11 июл
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Яна
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск
9:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка
9:20
Путин поздравил Моди с Днем независимости Индии
9:07
«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
9:00
Заметные изменения: Ирина Ортман про дух патриотизма у молодежи
8:40
«Прямо над нами сбивали»: актер Жигунов о съемках в Севастополе под обстрелом

Сейчас читают

«Пора либо смириться, либо заткнуться»: Бессент — европейским коллегам накануне встречи Путина и Трампа
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс