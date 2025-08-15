Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Марка

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказали о четырехлетнем Марке.

У мальчика детский церебральный паралич. Его мышцы постоянно напряжены. Он не может сделать ни шагу без помощи родителей.

Чтобы поставить Марка на ноги, требуется дорогостоящая операция, а затем курс реабилитации. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму на лечение.

Большое вам спасибо!

